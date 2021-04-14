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Бойові кораблі РФ вийшли на навчання у Чорне море

Новость на русском → Москва, Середа 14 квітня 2021 11:00
Бойові кораблі РФ вийшли на навчання у Чорне море Фото: у Чорне море вийшли російські кораблі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У морі екіпажі кораблів проведуть одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводним і повітряним цілям.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Загін кораблів у складі фрегата "Адмірал Макаров", малих ракетних кораблів "Грайворон" і "Вишній Волочок", ракетного корабля на повітряній подушці "Самум", тральщика "Іван Голубець" вийшов в Чорне море.

За даними видання, вони провели тренування з подолання умовного мінного загородження в забезпеченні тральних сил флоту.

Також наголошується, що в стрільбах будуть задіяні літаки і вертольоти морської авіації та ППО ЧФ.

Зазначимо, російські кораблі вийшли в Чорне море на тлі загострення ситуації на Донбасі. Крім того, США планують направити кораблі в Чорне море через зростання військової присутності РФ біля українських кордонів.

Зокрема, в акваторію Середземного моря увійшли американські ракетні есмінці Donald Cook ("Дональд Кук") і Roosevelt ("Рузвельт"). Кораблі мають увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.

Нагадаємо, МЗС Росії звинуватив НАТО в підбурюванні до загострення на Донбасі.

Раніше генсек НАТО заявив, що Альянс ніколи не визнає анексію Криму. Північноатлантичний альянс заявив про підтримку України.

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