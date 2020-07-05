Україна не пробачить тих, хто не дозволив морякам захистити Крим від окупантів, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський не уточнив, хто не дозволив морякам захистити Крим від окупантів

Україна не пробачить тих, хто не дозволив українським морякам захистити Крим. Україна також не пробачить окупантів, які анексували Крим.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми, українці, ніколи не пробачимо тих, хто анексував у нас Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам перешкодити цьому", - сказав він.

Також президент подякував військових моряків за службу і вшанував хвилиною мовчання пам'ять тих, хто захистив Україну ціною власного життя.

Нагадаємо, Росія окупувала кримський півострів в 2014 році. Верховна рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму Російською Федерацією.

Раніше повідомлялося, що Росія щорічно виділяє з держбюджету на утримання Донбасу і Криму близько 5 млрд доларів.

Крім того, Євросоюзу продовжили до 2021 року економічні санкції проти Росії за військову агресію в Україні.

ЄС продовжив на рік санкції проти Росії за окупацію Криму.

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Автор: РБК-Україна