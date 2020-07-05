ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина не простит тех, кто не позволил морякам защитить Крым от оккупантов, - Зеленский

Новости » Политика     05.07.2020 - 10:48
Украина не простит тех, кто не позволил морякам защитить Крым от оккупантов, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский не уточнил, кто не позволил морякам защитить Крым от оккупантов

Украина не простит тех, кто не позволил украинским морякам защитить Крым. Украина также не простит оккупантов, которые аннексировали Крым.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - сказал он.

Также президент поблагодарил военных моряков за службу и почтил минутой молчания память тех, кто защитил Украину ценой собственной жизни.

Напомним, Россия оккупировала крымский полуостров в 2014 году. Верховная рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что Россия ежегодно выделяет из госбюджета на содержание Донбасса и Крыма около 5 млрд долларов.

Кроме того, Евросоюз продлили до 2021 года экономические санкции против России за военную агрессию в Украине.

Также ЕС продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКрым
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь