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ЄС ще на рік продовжив кримський пакет санкцій проти Росії

Новини » Політика     18.06.2020 - 14:01
ЄС ще на рік продовжив кримський пакет санкцій проти Росії
Фото: санкції (колаж РБК-Україна)

Санкції проти Росії за захоплення Криму продовжено до червня 2021

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації за захоплення українського Криму. Термін дії санкцій продовжено ще на рік - до червня 2021 року.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.

"Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, "паспортизацію", запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування в Криму", - додав Кулеба.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що Росія загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти з себе міжнародні санкції.

Крім того, на тлі підготовки продовження кримського пакета санкцій держсекретар США Майк Помпео заявив, що Російська Федерація повинна припинити репресії в окупованому Криму і повернути півострів Україні.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяКримСанкції
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