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Росія щорічно витрачає на Крим і Донбас близько 5 млрд доларів, - Резніков

Новини » Політика     02.07.2020 - 16:33
Росія щорічно витрачає на Крим і Донбас близько 5 млрд доларів, - Резніков
Фото: Олексій Резніков (facebook com alex reznikoff)

Близько 3,7 млрд доларів Росія виділяє на війну

Російська Федерація виділяє з державного бюджету на утримання тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму щорічно близько 5 млрд доларів. З них держава виділяє на війну і воєнні питання до 3,5 млрд доларів.

Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє "Укрінформ".

При цьому він зазначив, що близько 1,3 млрд доларів уряд Росії виділяє на зарплати держслужбовцям і інші цивільні справи.

Резніков додав, що фінансування Криму і Донбасу здійснюється різними способами, в тому числі через банки, які знаходяться не на території Росії, зокрема, через інші анексовані / окуповані території.

Нагадаємо, раніше Євросоюз продовжили до 2021 року економічні санкції проти Росії за військову агресію в Україні.

Крім того, ЄС продовжив на рік санкції проти Росії за окупацію Криму.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Алексей РезниковКримДонбасРосійська Федерація
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