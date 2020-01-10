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США передали Зеленському дані щодо авіакатастрофи в Ірані

Новини » Політика     10.01.2020 - 13:15
США передали Зеленському дані щодо авіакатастрофи в Ірані
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зустрівся з представниками посольства США

Посольство США в Україні передало президенту Володимиру Зеленському дані щодо авіакатастрофи в Ірані. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За словами міністра, Зеленський провів зустріч з представниками США, зокрема з тимчасово повіреною Крістіною Квін.

"Отримали важливі дані, які будуть оброблені нашими фахівцями. Очікуємо розмови Зеленського з держсекретарем США", - зазначив Пристайко.

США передали Зеленському дані щодо авіакатастрофи в Ірані

Нагадаємо, сьогодні Зеленський відреагував на заяви світових лідерів про ракетний обстріл літака МАУ.

"З огляду на останні заяви лідерів держав в ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів - перш за все уряди США, Канади і Великобританії - надати дані і докази, що стосуються катастрофи, в розпорядження комісії з розслідування причин", - зазначив Зеленський.

Раніше також стало відомо, що розвідувальний супутник США зафіксував теплові плями двох іранських ракет, які були випущені в напрямку літака МАУ. Розвідка США переконана, що іранський радар розпізнав український літак як ціль, після чого по ньому були запущені дві ракети класу "земля-повітря".

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Новини України Володимир ЗеленськийМіжнародні авіалінії УкраїниСполучені Штати АмерикиІранавиакатастрофа
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