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Україна не просить нічого, крім світу, і має право сама вибирати свій шлях, - Джонсон

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Лондон, Четвер 10 лютого 2022 21:41
Україна не просить нічого, крім світу, і має право сама вибирати свій шлях, - Джонсон Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україна нічого не просить, крім світу, і має право сама вибирати свій шлях. Він додав, що Лондон завжди підтримував ці принципи, і не похитнеться в їх захисті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Бориса Джонсона.

"Україна не просить нічого, крім миру і суверенітету, вона може сама вибирати свою долю і шукати свої союзи, як і будь - яка інша незалежна держава", - написав глава британського уряду.

Джонсон підкреслив, що Великобританія завжди підтримувала ці принципи, і тепер не похитнеться в їх захисті.

Нагадаємо, напередодні Борис Джонсон назвав наступні кілька днів найнебезпечнішими на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, сьогодні, 10 лютого, британський парламент затвердив закон, що дозволяє уряду країни вводити проти Росії жорсткі санкції у разі її вторгнення в Україну.

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Україна Великобританія Борис Джонсон
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