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Украина не просит ничего, кроме мира, и вправе сама выбирать свой путь, - Джонсон

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Лондон, Четверг 10 февраля 2022 21:41
Украина не просит ничего, кроме мира, и вправе сама выбирать свой путь, - Джонсон Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина ничего не просит, кроме мира, и вправе сама выбирать свой путь. Он добавил, что Лондон всегда поддерживал эти принципы, и не поколеблется в их защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бориса Джонсона.

"Украина не просит ничего, кроме мира и суверенитета, она может сама выбирать свою судьбу и искать свои союзы, как и любое другое независимое государство", - написал глава британского правительства.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания всегда поддерживала эти принципы, и теперь не поколеблется в их защите.

Напомним, накануне Борис Джонсон назвал следующие несколько дней самыми опасными на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Отметим, сегодня, 10 февраля, британский парламент утвердил закон, позволяющий правительству страны вводить против России жесткие санкции в случае ее вторжения в Украину.

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Украина Великобритания Борис Джонсон
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