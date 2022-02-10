Украина не просит ничего, кроме мира, и вправе сама выбирать свой путь, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина ничего не просит, кроме мира, и вправе сама выбирать свой путь. Он добавил, что Лондон всегда поддерживал эти принципы, и не поколеблется в их защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бориса Джонсона.

"Украина не просит ничего, кроме мира и суверенитета, она может сама выбирать свою судьбу и искать свои союзы, как и любое другое независимое государство", - написал глава британского правительства.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания всегда поддерживала эти принципы, и теперь не поколеблется в их защите.