Україна продовжить співпрацю з МВФ, - прем'єр

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За словами Шмигаля, МВФ напружено, але стримано відреагував на відставку голови НБУ Якова Смолія

Відставка голови Національного банку Якова Смолія серйозно не вплинула на відносини України з міжнародними партнерами. Кабінет міністрів продовжить співпрацю з МВФ та Європейським союзом.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заяви прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що МВФ напружено відреагував на відставку глави НБУ Якова Смолія.

"МВФ відреагував напружено, але стримано. Ми продовжуємо співпрацю. Міністр фінансів мав розмову з МВФ вчора. У п’ятницю я спілкувався з віце-президентом Єврокомісії. Вже найближчим часом ми сподіваємося підписати з ЄС меморандум про надання чергового траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, уряд конструктивно працював та продовжить працювати з керівництвом НБУ і зміна очільника регулятора не вплине на стабільність гривні.

"На спільних нарадах ми розробляли економічну політику щодо виходу з кризи. І результатом цієї роботи стало поступове зниження облікової ставки НБУ до 6%. Підкреслю, законодавство України виписано так, що заміна особистості керівника Нацбанку не вплине на стабільність національної валюти", - сказав він.

Нагадаємо, Рада директорів рада МВФ 9 червня затвердила нову програму Stand-By для України в розмірі 5 млрд доларів строком на 18 місяців.

Україна вже отримала перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд євро, які підуть на покриття дефіциту бюджету.

Як відомо, Смолій подав у відставку 1 липня, пояснюючи це політичним тиском.

Під час позачергового засідання 3 липня парламент прийняв рішення підтримати відставку голови НБУ.

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Автор: Надія Собенко