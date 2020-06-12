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В Україну надійшов перший транш кредиту МВФ

Новини » Економіка     12.06.2020 - 14:57
В Україну надійшов перший транш кредиту МВФ
Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Перші 2,1 млрд доларів підуть на покриття дефіциту бюджету

Перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) надійшов в Україну. Сума 2,1 млрд доларів зарахована на валютні рахунки уряду у Державному казначействі.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій в своєму Twitter.

Як зазначив, Смолій, кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів фонду.

"З учорашнього дня кошти надходили в доларах, євро, єнах і юанях (валюти у СДР). Процес завершено", - повідомив він.

В Україну надійшов перший транш кредиту МВФ

Транш виділений за програмою Stand-By для України в розмірі 5 млрд доларів строком на 18 місяців.

Зазначимо, 10 червня Європейська комісія перерахувала Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. До кінця року Україну очікує ще 1,2 млрд євро від Єврокомісії і 1 млрд доларів від Світового банку.

Як повідомляло РБК-Україна, в рамках програми Stand-By Міжнародний валютний фонд може виділити України чотири транші загальним обсягом 5 млрд доларів.

Всі гроші будуть спрямовані на фінансування дефіциту державного бюджету.

Нагадаємо, Рада директорів рада МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі 5 млрд доларів строком на 18 місяців.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк УкраїникредитМВФ
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