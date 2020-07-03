Рада відправила Смолія у відставку

Фото: Яків Смолій (flickr.com National Bank of Ukraine)

Нардепи схвалили відповідну постанову, внесену Зеленським

Верховна рада України відправила у відставку главу Національного банку України Якова Смолія. Нардепи підтримали проект постанови, яку вніс до ВР президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 286 парламентаріїв.

Як голосували фракції

Фракція "Слуга народу" - "за" 211 нардепів;

"Опозиційна платформа "За життя" - підтримали 22 депутати;

"Батьківщина" - "за" 13 парламентаріїв;

"За майбутнє" - підтримали 17 депутатів;

"Довіра" - "за" 18 парламентарів.

Крім того, п'ять голосів віддали позафракційні нардепи. Не голосували - "Європейська солідарність" і "Голос".

Відставка Смолія: передісторія і хто очолить НБУ

"Звільнити Смолія Якова Васильовича з посади голови Національного банку України", - зазначено в тексті постанови.

Підкреслимо, поки не призначать нового главу НБУ, в.о. відомства буде перший заступник глави Катерина Рожкова.

Комітет ВР з питань фінансової, митної і податкової політики раніше підтримав цю постанову і рекомендував звільнити Смолія з посади. При цьому чиновник не був присутній на засіданні комітету.

У четвер, 2 липня, глава нацрегулятора провів зустріч з керівниками українських банків. Він повідомив про причини своєї відставки і систематичний політичний тиск, який здійснюється на Нацбанк.

У середу, 1 липня, стало відомо, що Смолій йде з посади. Він відзначав, що своєю відставкою хоче застерегти "від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні". На наступний день президент Володимир Зеленський вніс до парламенту постанову про звільнення голови нацрегулятора.

Нагадаємо, 2 липня Зеленський разом з представниками Офісу президента, Національного банку і учасниками фінансового ринку обговорили кандидатури нового голови Нацбанку.

Як писало РБК-Україна, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що на главу НБУ не було ніякого політичного тиску.

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Автор: Юлия Струк