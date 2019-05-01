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РФ тестує систему орбітального придушення на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 04:59
РФ тестує систему орбітального придушення на Донбасі
Фото: система "Тирада-2" (РИА новости)

Вперше інформація про присутність системи на Донбасі з'явилася в березні

Російська Федерація проводить тестування системи орбітального придушення "Тирада-2" на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування волонтерів Informnapalm.

Як повідомляється, вперше інформація про присутність системи "Тирада-2" з'явилася 16 березня 2019 у звіті спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Зазначається, що 3 квітня спостерігачі ОБСЄ опублікували фото зроблене безпілотником з зафіксованими автоматизованою станцією перешкод Р-330Ж “Житель” та комплексом “Тирада-2”, які знаходилися поблизу Южної Ломуватки на Донбасі.

Порівнявши фото спостерігачів із зображеннями системи “Тирада-2” з сайту Міністерства оборони РФ та російських ЗМІ волонтери дійшли висновку, що на них зображена одна і та ж система.

Волонтери вважають, що дана система використовується російськими окупаційними військами для перешкоджання отриманню сигналу стратегічним безпілотником США, який проводить моніторинг вздовж лінії зіткнення.

 

Нагадаємо, що станом на 18:00 вівторка, 30 квітня, бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів постраждав один український військовослужбовець.

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