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СММ ОБСЄ зафіксувала понад 50 тис. порушень на Донбасі з останнього перемир'я

Новини » Політика    26.04.2019 - 01:19
СММ ОБСЄ зафіксувала понад 50 тис. порушень на Донбасі з останнього перемир'я
Фото: Ертугрул Апакан (OSCE/Micky_Kroell)

За півтора місяці Місія зафіксувала 15 тис. вибухів

З часу останнього оголошення перемир’я на честь 8 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала понад 50 тисяч порушень. Про це повідомив на засіданні Ради безпеки ООН очільник місії Ертугрул Апакан, пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що менш ніж за два місяці було зафіксовано 15 тис. вибухів.

"Після останнього оголошення про дотримання режиму припинення вогню під час Міжнародного жіночого дня - це найкоротший термін - місія зазначила понад 50 тисяч порушень припинення вогню. Приблизно було підраховано 15 тисяч вибухів", - сказав він.

За даними СММ, випадки порушення вогню сконцентровані в чотирьох районах: схід та північний схід від Маріуполя, район Попасної, Первомайську та Золотого, район Авдіївки, Ясинуватої, Донецького аеропорту, а також район півдня і південного сходу від Світлодарська.

Раніше повідомлялося, що заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що ООН очікує пожвавлення переговорів про деокупацію і припинення бойових дій на Донбасі. 

РБК-Україна писало, що на Донбасі з початку доби 25 квітня, станом на 18:00, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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