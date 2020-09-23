ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна не визнає легітимності Лукашенка

Автор: Дмитро Левицький

Україна не визнає, що Олександр Лукашенко є легітимним президентом Білорусі. Таке рішення ухвалили після сьогоднішньої таємної інавгурації Лукашенка.

Про це на офіційній сторінці у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Водночас глава українського МЗС наголосив, що Київ ніколи не втручався у внутрішні справи Білорусі та завжди буде підтримувати білоруський народ.

"З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави", - наголосив він.

Популярні новини

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко, який за офіційними даними Центрвиборчкому, переміг на президентських виборах склав присягу президента. Однак інавгурація Лукашенка проводилася таємно. Про неї офіційно оголосили лише після складання присяги.

Однак у ЄС вважають, що вибори були сфальсифікованими, тому не визнають результати голосування. Україна також не визнала білоруські вибори.

Раніше легітимність Лукашенка відмовилися визнавати Німеччина, Данія та Чехія.

Пізніше до них приєдналися Польща та Канада.

Крім того, в МЗС Естонії наголосили, що Лукашенко втратив свій мандат.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоМЗСДмитро Кулебаинаугурация