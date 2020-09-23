Украина не признает легитимность Лукашенко

Украина не признает, что Александр Лукашенко является легитимным президентом Беларуси. Такое решение приняли после сегодняшней тайной инаугурации Лукашенко.
Об этом на официальной странице в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В то же время глава украинского МИД подчеркнул, что Киев никогда не вмешивался во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ.
"Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня Лукашенко, по официальным данным Центризбиркома, победил на президентских выборах принес присягу президента. Однако инаугурация Лукашенко проводилась тайно. О ней официально объявили только после присяги.
Однако в ЕС считают, что выборы были сфальсифицированы, поэтому не признают результаты голосования. Украина также не признала белорусские выборы.
Ранее легитимность Лукашенко отказались признавать Германия, Дания и Чехия.
Позже к ним присоединились Польша и Канада.
Кроме того, в МИД Эстонии отметили, что Лукашенко потерял свой мандат.