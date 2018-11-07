Україна надасть гуманітарну допомогу Ємену, Судану і Конго

Ілюстративне фото (flickr.com/United Nations)

Гуманітарна допомога буде надана в рамках боротьби з голодом в цих країнах

Україна надасть гуманітарну допомогу голодуючому населенню Ємену, Судану і Конго. Відповідні урядові документи є в розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з опублікованими в лютому даними ООН, в Ємені налічувалося 17 млн. осіб (60% населення), у Судані - 3,8 млн (9% населення), в Конго - 7,7 млн (11% населення), які гостро потребують продуктів харчування і засобів до існування. У контексті державних заходів з відзначення 85-ї річниці Голодомору 1932-1933 рр. Українська греко-католицька церква ініціювала надання гуманітарної допомоги цим країнам.

Також повідомляється, що на сьогодні отримано принципову згоду Ємену і Судану, а Конго висловило зацікавленість. В той же час обсяги гуманітарної допомоги поки не повідомляються.

Фото: проект указу президента

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході візиту до України заявила, що Берлін готовий виділити додатково 75 млн євро для переселенців з Донбасу.

У жовтні заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок заявив, що у Ємені близько 14 млн осіб перебувають в умовах, близьких до голоду. За даними гуманітарних установ, станом на кінець минулого року в Ємені від голоду і хвороб помирали щодня близько 130 дітей.