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Украина окажет гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго

Новости » Политика    07.11.2018 - 12:17
Иллюстративное фото (flickr.com/United Nations)
Иллюстративное фото (flickr.com/United Nations)

Гуманитарная помощь будет предоставлена в рамках борьбы с голодом в этих странах

Украина предоставит гуманитарную помощь голодающему населению Йемена, Судана и Конго. Соответствующие правительственные документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно опубликованным в феврале данным ООН, в Йемене насчитывалось 17 млн. человек (60% населения), в Судане - 3,8 млн (9% населения), в Конго - 7,7 млн (11% населения), которые остро нуждаются в продуктах питания и средствах к существованию. В контексте государственных мер по чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 гг. Украинская греко-католическая церковь инициировала предоставление гуманитарной помощи этим странам.

Также сообщается, что на сегодня получено принципиальное согласие Йемена и Судана, а Конго выразило заинтересованность. В то же время объемы гуманитарной помощи пока не сообщаются.

 

Фото: проект указа президента

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Украину заявила, что Берлин готов выделить дополнительно 75 млн евро для переселенцев с Донбасса.

В октябре заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что в Йемене около 14 млн человек находятся в условиях, близких к голоду. По данным гуманитарных учреждений, по состоянию на конец прошлого года в Йемене от голода и болезней умирали ежедневно около 130 детей.

 

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