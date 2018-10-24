В ООН заявили, що половина населення Ємену знаходиться на межі голоду

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Ситуація в Ємені набагато гірша, ніж у 2017 році

Через тяжку гуманітарну кризу внаслідок громадянської війни в Ємені близько 14 мільйонів людей знаходяться в умовах, близьких до голоду. Про це 23 жовтня заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

В організації підкреслюють, що ситуація в Ємені набагато гірша, ніж у 2017 році, коли ООН уже попереджала про ризик масштабного голоду і розпочала гуманітарну підтримку населенню країни.

За даними гуманітарних установ, станом на кінець минулого року в Ємені від голоду і хвороб помирали щодня 130 дітей, близько 50 тисяч протягом року.

Лоукок наголосив, що точно підрахувати кількість людей, що померли через проблеми з харчуванням, майже не можливо.

"Лише половина закладів охорони здоров’я працюють, і велика кількість єменців надто бідні, щоб потрапити до них. Через відсутність медичної допомоги люди часто помирають вдома. Мало які родини повідомляють про ці смерті", - зазначив заступник генсекретаря.

Наразі складна ситуація навколо міста Ходейда призвела до економічної кризи в Ємені та блокує гуманітарну допомогу ООН. У зв'язку з цим Лоукок закликав негайно припинити бойові дії в зонах діяльності гуманітарних організацій та імпортерів і захищати шляхи транспортування продуктів харчування і речей першої необхідності.

Він підкреслив, що в економіку Ємену необхідно якнайшвидше вливати іноземну валюту, гуманітарним організаціям потрібна підтримка і фінансування, а всі сторони конфлікту мають співпрацювати з ООН для припинення конфлікту.

Нагадаємо, на початку жовтня ООН закликала Саудівську Аравію припинити авіаудари по цивільних об'єктах у Ємені та покарати військових, відповідальних за жертви серед мирних жителів.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці серпня у Ємені загинули 26 дітей і четверо жінок у результаті двох масштабних авіаударів силами коаліції, яку очолює Саудівська Аравія.