Україна на порядку денному. Путін та Байден проведуть переговори сьогодні: всі подробиці

Дзвінок на прохання РФ

Телефонну розмову лідерів Сполучених Штатів та Росії заплановано на 30 грудня о 22:30 за київським часом.

У Білому домі повідомили, що переговори запропонував провести Володимир Путін. Джо Байден погодився, оскільки "він вважає, що коли йдеться про Росію, прямий діалог між лідером та лідером незамінний".

Тема переговорів

Глави держав обговорять кілька питань, серед яких майбутні дипломатичні зустрічі США та РФ щодо "гарантій безпеки" на тлі нарощування військ Росії поряд з українським кордоном.

Перший раунд переговорів має відбутися в Женеві, 10 січня 2022 року. Проте ні Джо Байден, ні Володимир Путін не будуть на ньому присутні.

На чому наполягатимуть США

За інформацією американських ЗМІ, під час сьогоднішніх переговорів Джо Байден запропонує Володимиру Путіну "дипломатичний шлях" щодо врегулювання ситуації навколо України.

При цьому однією з вимог Джо Байдена може стати повне відведення російських військ від кордонів України, а саме повернення всього 100 тисячного контингенту РФ до зон довгострокової підготовки.

Також американський президент попередить Володимира Путіна про зміцнення країн НАТО у разі вторгнення Росії до України. Найбільше посилять країни на східному фланзі Альянсу.

Незабаром відбудеться розмова Байдена із Зеленським

У Білому домі заявили, що незабаром слід очікувати на розмову глав США та України.

Точної дати дзвінка поки що немає, однак за інформацією чиновника Ради нацбезпеки США, Джо Байден та Володимир Зеленський скоро знову поспілкуються. При цьому він додав, що Білий дім перебуває у майже щоденному контакті з українською стороною.

Варто зазначити, що 29 грудня президент Володимир Зеленський та держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові обговорили майбутні переговори Штатів та Росії. Блінкен підтвердив підтримку України з боку США на тлі воєнної загрози РФ.

Переговори щодо "гарантій безпеки"

Темою дипломатичних зустрічей Росії та Сполучених Штатів у січні 2022 стануть так звані гарантії безпеки – низка ультимативних вимог РФ до країн НАТО та США.

Серед них відмова від перспективи вступу України до НАТО, виключення розширення Альянсу на схід, відмова від подальшого розміщення ракет у районах, звідки вони можуть вражати територію Росії.

Перший етап переговорів США – РФ відбудеться 10 січня в рамках Діалогу зі стратегічної стабільності під керівництвом Держдепартаменту.

Далі "гарантії безпеки" обговорять під час засідання Ради НАТО – Росія, яке заплановане на 12 січня.

Третій раунд переговорів відбудеться наприкінці січня під час зустрічі Росії із ОБСЄ.