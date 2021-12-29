Байден вимагатиме від Путіна відведення всіх військ від України, - Білий дім
Завтра, 30 грудня, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з головою Кремля Володимиром Путіним. Очікується, що голова Білого дому вимагатиме повного відведення російських військ біля кордонів України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста Джека Детча.
Під час розмови з одним із високопосадовців адміністрації Байдена, останній розкрив деякі подробиці завтрашніх переговорів президентів США й Росії.
США хочуть, аби усі 100 тисяч російських військових - негайно повернулися до своїх зон довгострокової підготовки.
Водночас сьогодні Штати співпрацюють з європейськими колегами над санкціями проти Росії, які будуть застосованні, якщо остання вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що завтра президенти США й Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть телефонну розмову.
Останні переговори лідерів тривали більше двох годин. Президенти обговорили низку важливих питань, включаючи й агресію проти України з боку Російської Федерації.