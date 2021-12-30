Найближчим часом відбудеться бесіда Байдена із Зеленським, - Білий дім

У Білому домі заявили, що незабаром слід очікувати на розмову президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського. Інформація надійшла від високопоставленого урядовця Ради з національної безпеки США.

“Можна очікувати, що президент Байден та Зеленський залишатимуться на тісному зв'язку. У нас немає точної дати дзвінка, але вони знову поспілкуються”, - сказав чиновник. Він пообіцяв поділитися більш точними планами щодо дати дзвінка найближчим часом і додав, що Білий дім перебуває на майже щоденному контакті з українською стороною.

Раніше в Білому домі оголосили, що у четвер, 30 грудня, відбудеться телефонна розмова між Джо Байденом та Володимиром Путіним. Про дзвінок, за словами адміністрації США, попросили у Кремлі. При цьому на переговорах між Сполученими Штатами та Росією, які намічені на 10 січня в Женеві, ні Байден, ні Путін не будуть присутні.

"Питання, пов'язані з Україною, природно підходять до контексту ОБСЄ, оскільки Україна є членом ОБСЄ і буде присутня за столом", - сказав чиновник Ради національної безпеки.

Він додав, що США й надалі серйозно стурбовані, оскільки продовжують спостерігати значну присутність російських військ навколо кордонів України.