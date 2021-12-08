Путін і Байден домовилися про нові переговори, - Кремль

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін вчора провели переговори. У Кремлі заявили, що вони домовилися провести ще одну розмову.

Терміни нових переговорів РФ і США за підсумками спілкування лідерів країн Володимира Путіна і Джо Байдена поки не визначені.

"Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз. Але зараз, в даний момент відповісти, коли це буде можливо, не представляється можливим", - сказав Пєсков.