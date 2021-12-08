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Путін і Байден домовилися про нові переговори, - Кремль

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Москва, Середа 08 грудня 2021 12:48
Путін і Байден домовилися про нові переговори, - Кремль Фото: президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін вчора провели переговори. У Кремлі заявили, що вони домовилися провести ще одну розмову.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Терміни нових переговорів РФ і США за підсумками спілкування лідерів країн Володимира Путіна і Джо Байдена поки не визначені.

"Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз. Але зараз, в даний момент відповісти, коли це буде можливо, не представляється можливим", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Байден цього тижня зателефонує Зеленському. За результатами саміту з Путіним.

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Володимир Путін Джозеф Байден
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