Путін і Байден домовилися про нові переговори, - Кремль
Фото: президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін (GettyImages)
Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін вчора провели переговори. У Кремлі заявили, що вони домовилися провести ще одну розмову.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Терміни нових переговорів РФ і США за підсумками спілкування лідерів країн Володимира Путіна і Джо Байдена поки не визначені.
"Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз. Але зараз, в даний момент відповісти, коли це буде можливо, не представляється можливим", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, Байден цього тижня зателефонує Зеленському. За результатами саміту з Путіним.