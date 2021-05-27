Україна отримає від ЄС понад 25 млн євро на допомогу постраждалим від війни на Донбасі
Єврокомісія схвалила виділення Україні гуманітарної допомоги в розмірі 25,4 млн євро. Ці кошти українська сторона повинна витратити на гуманітарну допомогу постраждалим від війни на Донбасі.
"Конфлікт на Сході України продовжує завдавати великої шкоди цивільному населенню, тоді як увага ЗМІ та міжнародної спільноти слабішає. ЄС продовжує задовольняти гуманітарні потреби по обидві сторони від лінії зіткнення", - заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.
Виділені Євросоюзом кошти повинні піти на забезпечення доступу постраждалих від війни на Донбасі до медичного обслуговування, включно з реагуванням на пандемію коронавірусу, а також послуг захисту, таких як юридична підтримка. Також кошти використають для відновлення пошкоджених будинків, шкіл та лікарень.
"Першочергова увага буде приділятися потребам вразливих людей, таких як літні люди та люди з обмеженими можливостями", - наголосили в Єврокомісії.
У Єврокомісії зазначили, що загалом з початку війни на Донбасі Україна отримала від Євросоюзу 190 млн євро гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, нещодавно Естонія анонсувала виділення Україні гуманітарної допомоги на 1 млн євро. Кошти будуть надаватися Україні протягом 2021 року.
Крім того, уряд Австрії ухвалив рішення виділити Україні 1,5 млн євро на гуманітарні проекти на Донбасі.