Україна отримає від ЄС понад 25 млн євро на допомогу постраждалим від війни на Донбасі

Єврокомісія схвалила виділення Україні гуманітарної допомоги в розмірі 25,4 млн євро. Ці кошти українська сторона повинна витратити на гуманітарну допомогу постраждалим від війни на Донбасі.

Про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії .

"Конфлікт на Сході України продовжує завдавати великої шкоди цивільному населенню, тоді як увага ЗМІ та міжнародної спільноти слабішає. ЄС продовжує задовольняти гуманітарні потреби по обидві сторони від лінії зіткнення", - заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

Виділені Євросоюзом кошти повинні піти на забезпечення доступу постраждалих від війни на Донбасі до медичного обслуговування, включно з реагуванням на пандемію коронавірусу, а також послуг захисту, таких як юридична підтримка. Також кошти використають для відновлення пошкоджених будинків, шкіл та лікарень.

"Першочергова увага буде приділятися потребам вразливих людей, таких як літні люди та люди з обмеженими можливостями", - наголосили в Єврокомісії.

У Єврокомісії зазначили, що загалом з початку війни на Донбасі Україна отримала від Євросоюзу 190 млн євро гуманітарної допомоги.