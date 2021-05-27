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Украина получит от ЕС более 25 млн евро на помощь пострадавшим от войны на Донбассе

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Брюссель, Четверг 27 мая 2021 20:07
Украина получит от ЕС более 25 млн евро на помощь пострадавшим от войны на Донбассе Фото: ЕС выделил Украине средства для помощи жителям Донбасса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Еврокомиссия одобрила выделение Украине гуманитарной помощи в размере 25,4 млн евро. Эти средства украинская сторона должна потратить на гуманитарную помощь пострадавшим от войны на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

"Конфликт на Востоке Украины продолжает наносить большой вред гражданскому населению, тогда как внимание СМИ и международного сообщества ослабевает. ЕС продолжает удовлетворять гуманитарные нужды по обе стороны от линии соприкосновения", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Выделенные Евросоюзом средства должны пойти на обеспечение доступа пострадавших от войны на Донбассе к медицинскому обслуживанию, включая реагирование на пандемию коронавируса, а также услуг защиты, таких как юридическая поддержка. Также средства используют для восстановления поврежденных домов, школ и больниц.

"Первоочередное внимание будет уделяться потребностям уязвимых людей, таких как пожилые люди и люди с ограниченными возможностями", - подчеркнули в Еврокомиссии.

В Еврокомиссии отметили, что всего с начала войны на Донбассе Украина получила от Евросоюза 190 млн евро гуманитарной помощи.

Напомним, недавно Эстония анонсировала выделение Украине гуманитарной помощи на 1 млн евро. Средства будут предоставляться Украине в течение 2021 года.

Кроме того, правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро на гуманитарные проекты на Донбассе.

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