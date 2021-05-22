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Естонія анонсувала гуманітарну допомогу Україні на 1 млн євро

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Субота 22 травня 2021 15:51
Естонія анонсувала гуманітарну допомогу Україні на 1 млн євро Фото: глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Естонія направить 1 млн євро (понад 33 млн гривень) гуманітарної допомоги Україні. Це зроблять протягом 2021 року.

Таку заяву зробили в МЗС Естонії у Twitter.

Так, кошти будуть спрямовані на "подолання гуманітарної кризи".

"За останні роки майже третина гуманітарної допомоги Естонії була спрямована на Україну, і ми будемо продовжувати підтримувати країну, щоб допомогти тим, хто цього потребує", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві країни.

На сторінці місії Естонії в ООН уточнюється, що кошти підуть людям, які проживають в районах конфлікту на сході України.

РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.

Нагадаємо, протягом минулого тижня на Донбас прослідувало 17 вантажівок з гуманітарною допомогою. Її передали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН.

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