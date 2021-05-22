Естонія анонсувала гуманітарну допомогу Україні на 1 млн євро
Естонія направить 1 млн євро (понад 33 млн гривень) гуманітарної допомоги Україні. Це зроблять протягом 2021 року.
Так, кошти будуть спрямовані на "подолання гуманітарної кризи".
"За останні роки майже третина гуманітарної допомоги Естонії була спрямована на Україну, і ми будемо продовжувати підтримувати країну, щоб допомогти тим, хто цього потребує", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві країни.
На сторінці місії Естонії в ООН уточнюється, що кошти підуть людям, які проживають в районах конфлікту на сході України.
РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.
Нагадаємо, протягом минулого тижня на Донбас прослідувало 17 вантажівок з гуманітарною допомогою. Її передали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН.