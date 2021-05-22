Естонія анонсувала гуманітарну допомогу Україні на 1 млн євро

Так, кошти будуть спрямовані на "подолання гуманітарної кризи".

"За останні роки майже третина гуманітарної допомоги Естонії була спрямована на Україну, і ми будемо продовжувати підтримувати країну, щоб допомогти тим, хто цього потребує", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві країни.

На сторінці місії Естонії в ООН уточнюється, що кошти підуть людям, які проживають в районах конфлікту на сході України.