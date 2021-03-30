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Австрія виділить Україні 1,5 млн євро на Донбас

Новость на русском → Відень, Вівторок 30 березня 2021 16:31
Австрія виділить Україні 1,5 млн євро на Донбас Фото: посол в Австрії Олександр Щерба (facebook.com/o.scherba)
Автор: РБК-Україна

Уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба в Facebook.

"Я вдячний австрійського уряду за надання 1,5 млн євро на реалізацію гуманітарних проектів на Донбасі. Схід України знає і цінує діяльність австрійських гуманітарних організацій Caritas, Global2000 та інших, допомога яких вже довгий час отримує населення районів, що постраждали від російської агресії", - написав він.

Посол зазначив, що новий пакет фінансової допомоги "дозволить зменшити страждання людей".

Він також додав, що представляючи пакет допомоги, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шелленберг говорив про Україну як про "найбільшою гарячій точці європейського континенту, про яку не можна забувати", а не про "найбільшу проблему Європи".

Нагадаємо, минулого року Австрія виділила Україні 1 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги для Донбасу.

Крім того, канцлер Австрії Себастьян Курц заявляв, що його країна готова стати посередником у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі, проте для цього необхідна згода України і Росії.

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