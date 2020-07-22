Україна отримала від Угорщини допомогу для ліквідації наслідків паводків

Посол України подякувала угорській стороні за допомогу
Угорщина надала Україні гуманітарну допомогу на 1 млн гривень для ліквідації наслідків руйнівних паводків у західних областях. Допомогу нададуть у вигляді необхідних засобів.
Про це повідомляє посол України в Угорщині Любов Непоп у Facebook.
Під час зустрічі з заступником держсекретаря МЗС Угорщини Андрашом Барані український посол подякувала угорській стороні за допомогу.
Наприкінці червня західні області України охопили руйнівні паводки, спричинені сильними зливами. Найбільше постраждали Івано-Франківська, Тернопільська та Чернівецька області.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення 2 млрд гривень на ліквідацію повеней в Україні; кошти доповнять резервний фонд для здійснення непередбачених видатків.
Гуманітарну допомогу жителям постраждалих від паводків областей України також надала Словаччина.
Крім того, питну воду мешканцям постраждалих районів відправив Ізраїль.