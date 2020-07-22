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Україна отримала від Угорщини допомогу для ліквідації наслідків паводків

Будапешт, Середа 22 липня 2020 19:21
Україна отримала від Угорщини допомогу для ліквідації наслідків паводків
Фото: Любов Непоп (facebook.com/Nepop Liuba)
Автор: Дмитро Левицький

Посол України подякувала угорській стороні за допомогу

Угорщина надала Україні гуманітарну допомогу на 1 млн гривень для ліквідації наслідків руйнівних паводків у західних областях. Допомогу нададуть у вигляді необхідних засобів.

Про це повідомляє посол України в Угорщині Любов Непоп у Facebook.

Під час зустрічі з заступником держсекретаря МЗС Угорщини Андрашом Барані український посол подякувала угорській стороні за допомогу.

Наприкінці червня західні області України охопили руйнівні паводки, спричинені сильними зливами. Найбільше постраждали Івано-Франківська, Тернопільська та Чернівецька області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення 2 млрд гривень на ліквідацію повеней в Україні; кошти доповнять резервний фонд для здійснення непередбачених видатків.

Гуманітарну допомогу жителям постраждалих від паводків областей України також надала Словаччина.

Крім того, питну воду мешканцям постраждалих районів відправив Ізраїль.

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