ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На ліквідацію наслідків повеней виділили 2 млрд гривень: Зеленський підписав закон

Вівторок 21 липня 2020 19:17
На ліквідацію наслідків повеней виділили 2 млрд гривень: Зеленський підписав закон
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Кошти виділять з держбюджету

Президент Володимир Зеленський підписав зміни в закон "Про державний бюджет". Документ збільшує резервний фонд на непередбачені витрати на 2 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, на ліквідацію наслідків повеней на заході України направлять 2 млрд гривень.

"Закон збільшує на 2 млрд грн резервний фонд, сформований у державному Бюджеті для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, документ регулює питання фінансового забезпечення заходів з подолання наслідків повені у західних областях України, а також заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Верховна рада виділила додаткові 2 млрд гривень на подолання наслідків повені на заході України.

Раніше уряд схвалив комплекс заходів щодо подолання наслідків стихії в західних областях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ЗеленськийповіньЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся