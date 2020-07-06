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Словаччина передала гумдопомогу постраждалим районам західної України

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 20:35
Словаччина передала гумдопомогу постраждалим районам західної України
Фото: гуманітарна допомогу від Словаччини (dsns.gov.ua)

Райони отримають намети, насоси, генератори та інше рятувальне спорядження

Словаччина передала гуманітарну допомогу для постраждалих від негоди населених пунктів західної України. Допомогу нададуть найбільш постраждалим районам Івано-Франківської області.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Палатки, насоси, генератори та інше рятувальне спорядження - все це передадуть у найбільш постраждалі райони Івано-Франківської області для надання допомоги населенню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що 7-8 липня у зв'язку з очікуваними опадами, на річках Карпатського регіону пройдуть підйоми рівнів води до 2 метрів, а також можливі затоплення інфраструктури.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області планують виплачувати компенсації постраждалим від повеней від 20 до 300 тисяч гривень.

Зазначимо, наприкінці червня Кабінет міністрів виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повеней на західній Україні.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України СловаччинаГуманітарна допомога
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