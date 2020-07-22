Украина получила от Венгрии помощь для ликвидации последствий паводков

Посол Украины поблагодарила венгерскую сторону за помощь
Венгрия предоставила Украине гуманитарную помощь на 1 млн гривен для ликвидации последствий разрушительных паводков в западных областях. Помощь окажут в виде необходимых средств.
Об этом сообщает посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.
Во время встречи с заместителем госсекретаря МИД Венгрии Андрашом Барани украинский посол поблагодарила венгерскую сторону за помощь.
В конце июня западные области Украины захлестнули разрушительные наводнения, вызванные сильными ливнями. Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд гривен на ликвидацию наводнений в Украине; средства дополнят резервный фонд для осуществления непредвиденных расходов.
Гуманитарную помощь жителям пострадавших от паводков областей Украины также предоставила Словакия.
Кроме того, питьевую воду жителям пострадавших районов отправил Израиль.