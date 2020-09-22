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Україна не отримувала від ЄС сигналу про можливий перегляд безвізу

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 10:20
Україна не отримувала від ЄС сигналу про можливий перегляд безвізу
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна не отримувала від представників Європейського союзу офіційної інформації про можливий перегляд безвізового режиму. Відповідні заяви можуть звучати лише від окремих політичних фігур.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

За її словами, зараз немає ніяких загроз для безвізу з ЄС.

"Україна не отримувала від представників Європейського союзу на офіційному рівні інформацію про перегляд безвізової політики щодо України. Певні заяви, які можуть звучати, це заяви політичних фігур", - сказала Джапарова.

Нагадаємо, євродепутат, член комітету закордонних справ Віола фон Крамон звинуватила українську владу в лобіюванні своїх кандидатів на посаду голови САП. За її словами, такі дії Києва ставлять під загрозу безвізовий режим з ЄС і наступний транш макрофінансової допомоги.

При цьому в Офісі президента закликали не політизувати процес.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що безвиз з ЄС не скасовується через ситуацію з САП.

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Новини України Політика Безвізовий режимЕміне Джапарова
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