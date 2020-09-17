США і Євросоюз зв'язали підтримку України з прозорістю відбору глави САП

Фото: посольство США в Україні (РБК-Україна)

Подальша підтримка України з боку Європейського союзу та США залежить від конкурсу з відбору нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Міжнародні партнери закликають провести прозорий відбір.

Про це йдеться в повідомленні представництва Євросоюзу в Україні Twitter.

"Євросоюз і США взяли до відома рішення Верховної ради про призначення членів комісії для відбору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна почати прозорий процес, в основі якого - доброчесність і заслуги кандидатів. Від цього залежатиме наша подальша підтримка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Верховна рада затвердила склад комісії з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також раніше євродепутат і член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон заявила, що українська влада лобіює своїх кандидатів на керівника САП. За її словами, Київ ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і наступний транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.