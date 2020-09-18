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Безвіз через ситуацію з САП не скасовується, - Шмигаль

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 11:47
Безвіз через ситуацію з САП не скасовується, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Безвізовий режим України з Європейським союзом не скасовується через ситуацію навколо відбору нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Українська влада дотримуються законодавства.

Про це в ході години запитань до уряду у Верховній раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги з Європейського союзу і Сполучених Штатів абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу. Ми дотримувалися всіх процедур, які прописані в законодавстві України", - заявив Шмигаль.

Він також упевнений, що конкурс пройде відкрито і прозоро.

Нагадаємо, напередодні посольства США і Євросоюз зв'язали підтримку України з прозорістю відбору глави САП. У президента Володимира Зеленського закликали не політизувати процес після того, як Верховна рада затвердила склад конкурсної комісії.

У той же час депутат і член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон звинуватила українську владу в лобіюванні своїх кандидатів на посаду голови САП. За її словами, Київ ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і наступний транш макрофінансової допомоги.

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