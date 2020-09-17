У Зеленського закликали не політизувати ситуацію навколо САП

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Офіс президента закликав не політизувати ситуацію навколо призначення нового керівника САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури). При цьому в Офісі закликали збільшити конкретні результати діяльності антикорупційних органів.

Про це йдеться в заяві ВП.

У президента зазначили, що незалежність є ключовою передумовою ефективності антикорупційної інфраструктури країни.

"Закликаємо утриматися від надмірних емоцій всіх учасників громадської дискусії щодо діяльності антикорупційної інфраструктури держави, а також від спекулятивних оцінок роботи конкретних осіб на адміністративних посадах в антикорупційних органах. Мірилом ефективності боротьби з корупцією не може бути те чи інше прізвище на тій чи іншій посаді", - повідомили в ОП.

В Офісі акцентували увагу на необхідності збільшити "незаперечні обвинувальні судові вироки" антикорупційними органами.

"Наголошуємо, що новий керівник САП - хто б ним не став після відбору комісією, повинен усвідомлювати все це на сто відсотків. Менше політики і спекуляцій, але більше фаховості і прозорості", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада Верховна рада затвердила склад комісії з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До цього євродепутат і член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон заявила, що українська влада лобіює своїх кандидатів на керівника САП.

Пізніше в Євросоюзі заявили, що підтримка України з боку ЄС і США залежить від прозорості відбору глави САП.