Україна та Польша посилять співробітництво у протидії "Північному потоку-2"

На зустрічі у Варшаві було вирішено посилити співробітництво з безпекових питань

В Варшаве сегодня, 8 февраля, состоялось заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши. В результате было решено усилить сотрудничество во противодействию проекту "Северный поток-2", сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Как отмечается, в ходе встречи было решено усилить сотрудничество по вопросам безопасности, в том числе, по энергетической безопасности, а также противодействию проекту "Северный поток-2".

"В контексте непостоянного членства в Совете Безопасности ООН были обсуждены дальнейшие усилия с целью консолидации международного сообщества для оказания практической поддержки в противодействии российской агрессии и освобождении незаконно удерживаемых Российской Федерацией украинских заключенных, в том числе военных моряков, захваченных в плен вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года", - говорится в сообщении

Стороны подчеркнули важность активизации трансграничного, экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Польшей.

Фото: заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши (president.gov.ua)

Напомним, польские евродепутаты убеждены, что проект газопровода "Северный поток-2" является невыгодным для Польши и служит на интересы России и ослабить Европейский Союз.

Ранее глава польского Сейма Марек Кухцинський во время XII форума "Европа-Украина" заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" является ударом против Центральной Европы.

РБК-Украина также писало, что Польша намерена до конца 2022 года стать окончательно независимой от поставок газа из Российской Федерации.