Глава польського Сейму назвав "Північний потік-2" ударом по Центральній Європі

Фото: Марек Кухцінський (Польське Радіо)

За словами Кухцінського, країни ЄС демонструють лицемірство в питанні енергобезпеки

Глава польського Сейму Марек Кухцінський під час ХІІ форуму "Європа-Україна" заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" є ударом проти Центральної Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське Радіо".

За словами Кухцінського, країни Європейського союзу демонструють лицемірство в питанні енергетичної безпеки. Також очільник Сейму додав, що частина країн хоче підтримувати Україну, але в той же час "вони домовляються про спорудження газопроводу".

"Будівництво "Північного потоку-2", а пізніше й "Північного потоку-3", означає згоду на те, щоб Україна стала несамостійною; що її кинули на поталу. Росія в цьому контексті є найбільшою небезпекою і загрозою. Це удар проти Центральної Європи, а також - балканських країн", - зазначив Кухцінський.

Крім того, політик наголосив, що країнам Центральної Європи необхідно розвивати регіональне співробітництво.

Нагадаємо, раніше Сенат Сполучених Штатів представив резолюцію, що закликає до посилення оборонної допомоги Україні та підтримує скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Додамо, Конгрес США навесні 2019 року розгляне новий закон про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".