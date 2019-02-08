Комітет Сенату США розгляне резолюцію проти "Північного потоку-2"

Фото: конгрес США (maxpixel.net)

Резолюцію оприлюднили 7 лютого

Сенатори від Республіканської та Демократичної партій США оприлюднили у четвер, 7 лютого, резолюцію, в якій закликали припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, що на наступній зустрічі резолюцію приймуть керівники Комітету у закордонних справах Сенату.

Резолюція закликає до скасування будівництва газопроводу і підтримує багатонаціональну свободу плавання в Чорному морі після агресії Росії проти України в Керченській протоці.

Противники будівництва газопроводу занепокоєні тим, що це послабить Україну підтримки, позбавивши Київ прибутку за транзит газу, які отримувалися постачання Росією газу до ЄС через територію України.

Також Reuters наголошує, що будівництво "Північного потоку-2" опинилося в центрі міжнародної уваги після анексії Криму Росією в 2014 році.

Повідомляється, що посли США в Німеччині, Данії та Європейському союзі закликали членів ЄС проголосувати проти газопроводу.

Раніше повідомлялося, що у Сенаті Сполучених Штатів представлено резолюцію, що закликає до посилення оборонної допомоги Україні та підтримує скасування газопроводу "Північний потік - 2".

РБК-Україна писало, що польські євродепутати висловилися проти "Північного потоку-2".зокрема, вони переконані, що проект газопроводу "Північний потік-2" є невигідним для Польщі і служить на інтереси Росії послабити Європейський союз.