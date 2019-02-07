Польські євродепутати висловилися проти "Північного потоку-2"

Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Євродепутати вважають, що будівництво газопроводу може негативно вплинути на єдність ЄС

Польські євродепутати переконані, що проект газопроводу "Північний потік-2" є невигідним для Польщі та служить на інтереси Росії послабити Європейський Союз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Польського радіо".

Як зазначається, у понеділок група євродепутатів закликала зупинити будівництво російсько-німецького газопроводу. Парламентарії з Комітету із закордонних справ Європейського парламенту прийняли звіт, присвячений відносинам ЄС з Росією.

Зокрема, євродепутат Яцек Саріуш-Вольський заявив, що будівництво газогону може негативно вплинути на єдність ЄС. Він зазначив, що протягом останніх двох років позицій із критикою побудови газопроводу та вимогами щодо його блокування буле декілька. Саріуш-Вольський вважає, що будівництво другої гілки "Північного потоку" можуть зупинити американські санкції, а також розблокування газової директиви Німеччиною.

Водночас віце-голова Європейського парламенту Боґуслав Ліберадзький зазначив, що Росія хоче, щоб держави ЄС посварилися між собою. Політик відзначив, що в інтересах Росії – слабкий ЄС і вона воліє "розігрувати" свої інтереси з кожною державою окремо.

У звіті комітету говориться, що "Північний потік" збільшує залежність Євросоюзу від російського газу, загрожує внутрішньому ринку та порушує енергетичну політику Спільноти. Група євродепутатів переконана, що цю ініціативу потрібно зупинити. У документі є також критика Росії за ворожі дії у регіоні, порушення повітряного простору і територіальних вод держав Балтійського моря, а також за мілітаризацію Калінінградської області.

Нагадаємо, глава польського Сейму Марек Кухцінський під час ХІІ форуму "Європа-Україна" заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" є ударом проти Центральної Європи.

РБК-Україна писало, що Польща має намір до кінця 2022 року стати остаточно незалежною від поставок газу з Російської Федерації.