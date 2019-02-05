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Польща відмовиться від російського газу до кінця 2022

Новини » Енергетика    05.02.2019 - 12:44
Польща відмовиться від російського газу до кінця 2022
Фото: уповноважений уряду Польщі Пйотр Наімський (naimski.pl)

Польща не буде продовжувати контракт з "Газпромом"

Польща має намір до кінця 2022 року стати остаточно незалежною від поставок газу з Російської Федерації. Про це заявив уповноважений уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наімський, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За словами Наімського, наприкінці 2022 року закінчуються зобов'язання по закупівлі російського газу. У той же час на цю осінь заплановано завершення будівництва газопроводу Baltic Pipe, за яким до Польщі буде поставлятися норвезький газ.

Наімський також запевнив, що Польща не продовжить контракт з "Газпромом" на поставки після 2022 року. Він додав, що диверсифікації поставок будуть сприяти контракти на закупівлю зрідженого газу з США і Катару.

Нагадаємо, раніше премьер-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що як тільки завершиться будівництво газопроводу "Північний потік-2" Російська Федерація може почати наступ на Київ.

До цього польський президент Анджей Дуда назвав "Північний потік-2" небезпекою для України і Словаччини.

 

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