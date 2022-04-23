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Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство

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Субота 23 квітня 2022 22:17
Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Тетяна Самарук

Україна та Польща підписали меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері, згідно з яким створять спільне логістичне підприємство двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за підсумками зустрічі з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким.

Шмигаль розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Польща стала ключовим логістичним центром допомоги.

"Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена", - заявив він.

Меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Шмигаль зауважує, що це дозволить кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.

Україна та Польща створять спільне логістичне підприємствоУкраїна та Польща створять спільне логістичне підприємствоУкраїна та Польща створять спільне логістичне підприємствоУкраїна та Польща створять спільне логістичне підприємство

Раніше Шмигаль повідомляв, що Україна хоче отримати частину заморожених золотовалютних резервів РФ протягом півроку.

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