Шмигаль: Україна хоче отримати частину заморожених золотовалютних резервів РФ протягом півроку
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що частину активів із заморожених в країнах США і ЄС російських золотовалютних резервів Україна хотіла б отримати протягом пів року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глава уряду.
Чиновник зазначив, що такі кошти підуть на відбудову інфраструктури, зруйнованої в результаті війни РФ проти України.
За словами прем'єра, вже створена робоча група, яка активно працює з даного питання.
"Це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні", - сказав Шмигаль.
При цьому глава Кабміну зазначив, що нині немає єдиної процедури реалізації такої передачі, тому Україна окремо працює з кожною країною, де були заблоковані російські резерви.
"Частину цих коштів ми хочемо отримати вже в найближчі пів року, щоб почати швидко відновлювати нашу країну", - говорить Шмигаль.
Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, що з 650 млрд доларів резервів, які були у РФ до початку повномасштабного вторгнення в Україну, близько 325 млрд були заморожені у країнах США і Євросоюзу, і для Москви ці кошти втрачені назавжди.
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