Шмигаль: Україна хоче отримати частину заморожених золотовалютних резервів РФ протягом півроку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що частину активів із заморожених в країнах США і ЄС російських золотовалютних резервів Україна хотіла б отримати протягом пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глава уряду.

Чиновник зазначив, що такі кошти підуть на відбудову інфраструктури, зруйнованої в результаті війни РФ проти України.

За словами прем'єра, вже створена робоча група, яка активно працює з даного питання.

"Це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні", - сказав Шмигаль.

При цьому глава Кабміну зазначив, що нині немає єдиної процедури реалізації такої передачі, тому Україна окремо працює з кожною країною, де були заблоковані російські резерви.

"Частину цих коштів ми хочемо отримати вже в найближчі пів року, щоб почати швидко відновлювати нашу країну", - говорить Шмигаль.