Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие
Украина и Польша подписали меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере, согласно с которым создадут совместное логистическое предприятие двух стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля по итогам встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким.
Шмыгаль рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину, Польша стала ключевым логистическим центром помощи.
"Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог двух стран, и такое взаимодействие должно быть усилено", - заявил он.
Меморандум предусматривает создание совместного логистического предприятия двух стран. Шмигаль отмечает, что это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу.
Ранее Шмигаль сообщал, что Украина хочет получить часть замороженных золотовалютных резервов РФ в течение полугода.
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