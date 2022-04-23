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Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие

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Суббота 23 апреля 2022 22:17
Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Татьяна Самарук

Украина и Польша подписали меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере, согласно с которым создадут совместное логистическое предприятие двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля по итогам встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким.

Шмыгаль рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину, Польша стала ключевым логистическим центром помощи.

"Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог двух стран, и такое взаимодействие должно быть усилено", - заявил он.

Меморандум предусматривает создание совместного логистического предприятия двух стран. Шмигаль отмечает, что это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу.

Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятиеУкраина и Польша создадут совместное логистическое предприятиеУкраина и Польша создадут совместное логистическое предприятиеУкраина и Польша создадут совместное логистическое предприятие

Ранее Шмигаль сообщал, что Украина хочет получить часть замороженных золотовалютных резервов РФ в течение полугода.

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