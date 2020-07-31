Зустріч "Люблінського трикутника" відбудеться в Україні восени

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Сторони будуть обговорювати співпрацю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що наступна зустріч "Люблінського трикутника" відбудеться в Україні. Вона пройде восени.

Про це міністр розповів на онлайн-брифінгу.

Як він нагадав, нещодавно голови МЗС Польщі, Литви та України утворили "Люблінський трикутник". Він додав, що перше міжнародне співробітництво на Західному напрямку.

"Зустріч відбудеться восени", - розповів він.

Про створення "Люблінського трикутника" стало відомо 28 липня. Тоді сторони закликали Росію вивести свої війська з тих частин Донецької та Луганської областей України та підтвердили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомлялось, тоді були переговори міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви.

Раніше повідомлялось, що Україна запросила Польщу для участі у платформі з деокупації Кримського півострова.