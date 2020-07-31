ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зустріч "Люблінського трикутника" відбудеться в Україні восени

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 10:47
Зустріч "Люблінського трикутника" відбудеться в Україні восени
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

Сторони будуть обговорювати співпрацю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що наступна зустріч "Люблінського трикутника" відбудеться в Україні. Вона пройде восени.

Про це міністр розповів на онлайн-брифінгу.

Як він нагадав, нещодавно голови МЗС Польщі, Литви та України утворили "Люблінський трикутник". Він додав, що перше міжнародне співробітництво на Західному напрямку.

"Зустріч відбудеться восени", - розповів він.

Про створення "Люблінського трикутника" стало відомо 28 липня. Тоді сторони закликали Росію вивести свої війська з тих частин Донецької та Луганської областей України та підтвердили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомлялось, тоді були переговори міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви.

Раніше повідомлялось, що Україна запросила Польщу для участі у платформі з деокупації Кримського півострова.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України МЗСЛюблінський трикутник
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся