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Дуда планує приїхати в Україну з візитом у жовтні

Карпачі, Четвер 10 вересня 2020 01:20
Дуда планує приїхати в Україну з візитом у жовтні
Фото: Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Президент Польщі Анджей Дуда планує відвідати Україну. Візит запланований на жовтень.

Про це у кулуарах економічного форуму в польському Карпачі повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає "Укрінформ".

Міністр додав, що він, можливо, відвідає Україну ще до візиту Дуди в Київ.

"Нещодавно з моїм українським колегою ми провели добру бесіду. Ми обговорили дуже багато справ, зокрема, запланований візит президента Дуди в наступному місяці в Київ", - повідомив Рау.

Як відомо, наприкінці серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба одним з перших провів телефонну розмову з новим главою польської дипломатії Збігнєвом Рау.

Кулеба привітав Рау з призначенням на посаду та запевнив у готовності надалі розвивати відносини між Україною і Польщею.

Міністри підтвердили важливість "Люблінського трикутника" України, Польщі і Литви та її подальшого зміцнення як важливого регіонального формату взаємодії.

Додамо, восени планується зустріч "Люблінського трикутника" при участі міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.

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