У Польщі затримали екс-голову "Укравтодору"

Фото: Станіслав Новак (РБК-Україна)

Новака підозрюють в корупції

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славоміра Новака. Його підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Про це прес-секретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Крім нього затримали також "Даріуша З., колишнього командира JW "GROM“ та підприємця з Гданська Яцека П.". Зарін пообіцяв деталі згодом.

Польське видання PAP зазначає, що "колишній міністр транспорту Славомір Н. був затриманий за підозрою в управлінні організованою злочинною групою".

Відзначимо, Новак з 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. Також він займав дожность голови "Укравтодору" до 2019 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 25 вересня 2019 року звільнив голову "Укравтодору".

У Мінінфраструктури говорили, що Новак "найменш проблемний" зі старої команди, яка займалася дорогами в Україні.