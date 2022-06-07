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Україна та Польща підпишуть найбільший за 30 років контракт на постачання зброї

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Вівторок 07 червня 2022 18:52
Україна та Польща підпишуть найбільший за 30 років контракт на постачання зброї Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Преставники влади України та Польщі погодили контракт, який передбачає постачання польського озброєння для ЗСУ. Він стане найбільшим за останні 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Зараз ми підписуємо один з найбільших контрактів на постачання зброї за останні три десятиліття - продаж зброї Україні. Ця зброя добре випробувана, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", - наголосив глава польського уряду.

За даними агентства Polska Times, після підписання контракту Україна отримає 54 найновіші польські САУ Krab, які, як наголосив Моравецький, високо цінуються у світі.

При цьому вартість нових самохідних гаубиць становитиме 698 мільйонів доларів. ЄС частково допоможе Україні купити техніку.

Нагадаємо, про те, що Україна домовилася з Польщею про постачання ще трьох ескадронів самохідних артилерійських установок Krab стало відомо ще 1 червня.

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