Україна та Польща підпишуть найбільший за 30 років контракт на постачання зброї
Преставники влади України та Польщі погодили контракт, який передбачає постачання польського озброєння для ЗСУ. Він стане найбільшим за останні 30 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
"Зараз ми підписуємо один з найбільших контрактів на постачання зброї за останні три десятиліття - продаж зброї Україні. Ця зброя добре випробувана, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", - наголосив глава польського уряду.
За даними агентства Polska Times, після підписання контракту Україна отримає 54 найновіші польські САУ Krab, які, як наголосив Моравецький, високо цінуються у світі.
При цьому вартість нових самохідних гаубиць становитиме 698 мільйонів доларів. ЄС частково допоможе Україні купити техніку.
Нагадаємо, про те, що Україна домовилася з Польщею про постачання ще трьох ескадронів самохідних артилерійських установок Krab стало відомо ще 1 червня.
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