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Украина и Польша подпишут крупнейший за 30 лет контракт по поставкам оружия

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 18:52
Украина и Польша подпишут крупнейший за 30 лет контракт по поставкам оружия Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Украины и Польши согласовали контракт, который предусматривает поставки польского вооружения для ВСУ. Он станет крупнейшим за последние 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Сейчас мы подписываем один из самых крупных оружейных контрактов за последние три десятилетия - продажу оружия Украине. Это оружие хорошо испытано, и сегодня мы знаем, что оно будет очень важным оружием на поле боя", - подчеркнул глава польского правительства.

По данным агентства Polska Times, после подписания контракта Украина получит 54 новейших польских САУ Krab, которые, как подчеркнул Моравецкий, высоко ценятся в мире.

При этом стоимость новых самоходных гаубиц составит 698 миллионов долларов. ЕС частично поможет Украине в покупке техники.

Напомним, о том, что Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов самоходных артиллерийских установок Krab стало известно еще 1 июня.

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