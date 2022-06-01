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Україна отримає ще три ескадрони польських САУ

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Україна, Середа 01 червня 2022 21:00
Україна отримає ще три ескадрони польських САУ Фото: Україна отримає від Польщі десятки САУ Krab (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Україна домовилася з Польщею про постачання ще трьох ескадронів самохідних артилерійських установок Krab.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dziennik.pl.

Так, сторони домовилися про постачання близько 60 самохідних гаубиць. Вартість контракту оцінюється в 700 млн доларів.

Очікується, що артилерія надійде в Україну протягом найближчих місяців.

Польські артилерійські установки, які замовила Україна, будуть виготовлятися на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною оборонного концерну Польщі. Поставки відбуватимуться поступово, оскільки виробнича потужність заводу становить 20-30 одиниць на рік.

Це перше експортне замовлення цих артилерійських установок.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Польща відправила українським військовим 18 гаубиць Krab.

Додамо, міністр оборони України Олексій Резніков анонсував сьогодні гарні новини з Польщі. Певно, мова йшла саме про цей контракт.

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