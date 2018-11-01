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Україна документує всі випадки затримання РФ суден в Азовському морі, - Тука

Новини » Політика    01.11.2018 - 00:57
Фото: Георгій Тука (РБК-Україна)
Фото: Георгій Тука (РБК-Україна)

Усі зібрані свідчення будуть використані для позовів проти Росії

Україна збирає доказову базу, документуючи кожен випадок незаконної зупинки Росією суден в Азовському морі, та має намір використати ці свідчення в суді. Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

"Що стосується того, яким чином збирається доказова база: абсолютно все документується, кожний випадок, збираються свідчення і судновласників, і капітанів тих суден, які затримуються Російською Федерацією", - заявив Тука.

Він також зазначив, що зібрані матеріали мають стати підґрунтям для подальшого позову проти РФ з боку Міністерства закордонних справ до міжнародних судових інстанцій.

Тука наголосив, що зупинення Росією суден в Азовському морі є незаконними, оскільки, згідно з міжнародним морським правом, зупиняти цивільні судна можна лише у чотирьох випадках: работоргівля, піратство, незаконне ведення ефірного мовлення та зміна прапору.

"Жодних законних підстав для здійснення таких дій Росією не існує апріорі", - підкреслив він.

Нагадаємо, українська сторона додасть до доказової бази в міжнародних судах схвалений Європарламентом проект резолюції, в якому передбачено посилення санкцій против РФ через загострення ситуації в Азовському морі.

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