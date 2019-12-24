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Україна купує російський газ, - Герус

Новини » Політика     24.12.2019 - 03:29
Україна купує російський газ, - Герус
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Газ, який закуповує Україна з Європи, російського походження

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус наголосив, що Україна так чи інакше купує російський газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами Геруса, у Східній Європі Російська Федерація є єдиною великою "газовою бензоколонкою".

"Щоб ми нікого не обманювали: ми купуємо газ у фірми X, фірма X купує у "Газпрому". Таким чином, ми нібито у "Газпрому" не купуємо, але де-факто "Газпром" продав фірмі-посереднику - газ іде в Україну, але спочатку він проходить через Україну і стає дорожчим, з однієї сторони, а з іншої - ми отримуємо плату за транзит, і потім він по реверсу, там Словаччина, повертається в Україну", - пояснив Герус.

Він наголосив, що Україна станом на сьогодні і протягом останніх 5 років купує газ російського походження.

"Ми кого хочемо обдурити? Для чого цей отакий пафос і навіть, я б сказав, обман суспільства. Ми розуміємо, що це газ походженням з Російської Федерації, тому що РФ як велика газова бензоколонка поставляє газ у всю Східну і Центральну Європу", - зауважив він.

Нагадаємо, пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну.

Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" планує перенести "точки передачі газу" на кордон України та Росії.

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